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06 лютого 2025, 07:05

На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES": що вони вміють

06 лютого 2025, 07:05
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ сучасні безпілотні авіаційні комплекси "ZEUS" і "HADES" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування маневрені FPV-коптери цих комплексів можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості.

Ці комплекси мають рами різних розмірів.

"Можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога. Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, днями Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

Також нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов безпілотний авіакомплекс "Poseidon".

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