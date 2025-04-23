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23 квітня 2025, 07:58

Україна створює мережу Центрів національного спротиву

23 квітня 2025, 07:58
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фото: Міноборони
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Кабінет Міністрів затвердив порядок створення та функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву

Про це повідомили на сайті Міноборони, передає RegioNews.

За словами заступника міністра оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, створення такої мережі є важливим кроком для посилення обороноздатності держави.

"Це рішення підвищує нашу стійкість, воно гарантуватиме, що наші громадяни будуть готові зробити внесок у безпеку країни", – наголосив він.

Центри з'являться в областях і місті Києві у формі комунальних установ або підприємств. Ініціаторами їх створення виступатимуть голови обласних чи міських державних адміністрацій (начальники військових адміністрацій), а остаточне рішення затверджуватимуть обласні ради.

Нагадаємо, станом на середину квітня 10 143 громадян, які звернулися до центрів рекрутингу, вже стали кандидатами до Сил оборони України або підписали контракт на військову службу

Загальна кількість звернень до центрів рекрутингу вже сягнула 50 615.

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