Сили оборони отримали на озброєння українські дрони-переслідувачі "WINFLY"

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "WINFLY" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що коптери комплексів "WINFLY" базуються на рамах декількох типорозмірів.

Проєктуючи ці безпілотні авіаційні комплекси, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів БпЛА. Так, фахівці застосували певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії.

"Пташки" комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України отримали на озброєння швидкісні дрони-камікадзе "NORD".

Раніше на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Також Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.