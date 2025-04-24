"Генерал Черешня" уничтожает россиян: ВСУ получили новый FPV-дрон с электродвигателем

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ новый беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах разного типоразмера. Эти летательные аппараты обладают мощными электродвигателями. Новейший комплекс можно развернуть и подготовить к работе в считанные минуты, что гарантирует безопасность экипажа.

"В зависимости от размера рамы коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее Силы обороны получили на вооружение украинские преследователи "WINFLY" и скоростные дроны-камикадзе "NORD".

Также на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Кроме того, Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.