На озброєння ЗСУ надійшли FPV-дрони "Громило"

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Цей БпАК можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога.

"Конструкційно FPV-дрони комплексу "Громило" оснащуються рамою з композитних матеріалів. Коптери мають відносно потужні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд чималу відстань", — йдеться в повідомленні Міноборони.

У відомстві наголосили, що комплекс "Громило" можна застосовувати вдень і вночі. Також ці літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, нещодавно до використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс "Poseidon".