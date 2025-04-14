11:59  14 квітня
В Україні оновили програму "Доступні ліки": які препарати додали
11:51  14 квітня
У Києві маршрутка з пасажирами влетіла в автоцистерну: є постраждалі
06:18  14 квітня
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Київ – Вінниця – Жмеринка
UA | RU
UA | RU
14 квітня 2025, 15:34

Нова опція в "Дії": онлайн-іспит для майбутніх водіїв

14 квітня 2025, 15:34
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У застосунку "Дія" запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, тестування буде проходити з використанням штучного інтелекту, який відстежуватиме поведінку користувача під час складання іспиту.

"Мета – мінімізувати контакт громадян із сервісними центрами МВС і перевести процес у повністю онлайн-формат", – пояснив Федоров.

Він нагадав, що послуга купівлі-продажу авто в "Дії" вже запущена, і тепер команда працює над наступними кроками цифровізації сфери.

Нагадаємо, в Мінцифри анонсували, що в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться 10 нових послуг. Серед яких – дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дія Михайло Федоров водії онлайн екзамен водійське посвідчення цифровізація
У Києві частково обмежать рух транспорту майже на три місяці
14 квітня 2025, 08:15
Цифрова освіта: застосунок "Мрія" запрацює в кожній українській школі
07 квітня 2025, 15:53
В Україні змінили ПДР: кому дозволили їздити смугами громадського транспорту
02 квітня 2025, 08:50
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
У Запорізькій області росіяни вбили дроном чоловіка, який працював на полі
14 квітня 2025, 16:53
Російський дрон влучив у автостоянку в Сумах
14 квітня 2025, 16:27
На узбережжі Одещини знайшли морські міни: кадри знищення
14 квітня 2025, 16:12
На Великдень на Кіровоградщині скоротять комендантську годину
14 квітня 2025, 15:57
Росіяни вбили двох людей на Куп'янщині: в прокуратурі розповіли про наслідки ворожого обстрілу
14 квітня 2025, 15:45
На Хмельниччині 18-річний мотоцикліст на смерть збив 11-річного школяра й втік з місця ДТП
14 квітня 2025, 15:19
Під Харковом виявили російську авіабомбу ФАБ-500, що не вибухнула
14 квітня 2025, 15:05
Смертельна статистика: росіяни вбили понад шістсот українських дітей
14 квітня 2025, 14:56
На Чернігівщині пенсіонер загинув через вибух невідомого предмета
14 квітня 2025, 14:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Всі блоги »