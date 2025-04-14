Нова опція в "Дії": онлайн-іспит для майбутніх водіїв
У застосунку "Дія" запустять пілотний проєкт онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.
За його словами, тестування буде проходити з використанням штучного інтелекту, який відстежуватиме поведінку користувача під час складання іспиту.
"Мета – мінімізувати контакт громадян із сервісними центрами МВС і перевести процес у повністю онлайн-формат", – пояснив Федоров.
Він нагадав, що послуга купівлі-продажу авто в "Дії" вже запущена, і тепер команда працює над наступними кроками цифровізації сфери.
Нагадаємо, в Мінцифри анонсували, що в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться 10 нових послуг. Серед яких – дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.