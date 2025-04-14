Нова опція в "Дії": онлайн-іспит для майбутніх водіїв

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Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, тестування буде проходити з використанням штучного інтелекту, який відстежуватиме поведінку користувача під час складання іспиту.

"Мета – мінімізувати контакт громадян із сервісними центрами МВС і перевести процес у повністю онлайн-формат", – пояснив Федоров.

Він нагадав, що послуга купівлі-продажу авто в "Дії" вже запущена, і тепер команда працює над наступними кроками цифровізації сфери.

Нагадаємо, в Мінцифри анонсували, що в 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться 10 нових послуг. Серед яких – дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.