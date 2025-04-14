Новая опция в "Дии": онлайн-экзамен для будущих водителей

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В приложении "Дия" запустят пилотный проект онлайн-экзамена для получения водительского удостоверения

Об этом в эфире телемарофана сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

По его словам, тестирование будет проходить с использованием искусственного интеллекта, который будет отслеживать поведение пользователя при сдаче экзамена.

"Цель – минимизировать контакт граждан с сервисными центрами МВД и перевести процесс в полностью онлайн-формат", – пояснил Федоров.

Он напомнил, что услуга купли-продажи авто в "Дии" уже запущена, и теперь команда работает над следующими шагами цифровизации сферы.

Напомним, в Минцифре анонсировали, что в 2025 году в приложении "Дия" появится 10 новых услуг. Среди них – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.