Новая опция в "Дии": онлайн-экзамен для будущих водителей
В приложении "Дия" запустят пилотный проект онлайн-экзамена для получения водительского удостоверения
Об этом в эфире телемарофана сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.
По его словам, тестирование будет проходить с использованием искусственного интеллекта, который будет отслеживать поведение пользователя при сдаче экзамена.
"Цель – минимизировать контакт граждан с сервисными центрами МВД и перевести процесс в полностью онлайн-формат", – пояснил Федоров.
Он напомнил, что услуга купли-продажи авто в "Дии" уже запущена, и теперь команда работает над следующими шагами цифровизации сферы.
Напомним, в Минцифре анонсировали, что в 2025 году в приложении "Дия" появится 10 новых услуг. Среди них – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.