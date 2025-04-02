В Україні змінили ПДР: кому дозволили їздити смугами громадського транспорту

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Уряд оновив Правила дорожнього руху. Тепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски й триколісні транспортні засоби.

Білошицький наголосив, що нові зміни мають на меті зменшити затори у великих містах та підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів й інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.

Подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах ЄС.

Нагадаємо, з 24 березня на автомобільних дорогах України почали працювати додаткові 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.