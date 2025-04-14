У Києві частково обмежать рух транспорту майже на три місяці

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Із 14 квітня до 30 червня частково обмежать рух ділянкою Великої Кільцевої дороги – в напрямку від просп. Литовського до вул. Газопровідної

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Київавтодор, передає RegioNews.

Зазначається, що обмеження введені через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Оболонського району.

Зокрема, під час ремонту дорожники:

знімуть старе покриття;

відремонтують нижній шар покриття;

влаштують новий верхній шар покриття;

нанесуть дорожню розмітку.

Для безперервного проїзду транспорту спочатку рух частково обмежать в одному напрямку руху, потім – в іншому.

У "Київавтодорі" закликають водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.

Нагадаємо, у Києві на ділянці проспекту Європейського Союзу на рік обмежать рух транспорту та пішоходів.

Раніше повідомлялося, що в Києві відкриють наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною.