У Києві частково обмежать рух транспорту майже на три місяці
Із 14 квітня до 30 червня частково обмежать рух ділянкою Великої Кільцевої дороги – в напрямку від просп. Литовського до вул. Газопровідної
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на Київавтодор, передає RegioNews.
Зазначається, що обмеження введені через поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Оболонського району.
Зокрема, під час ремонту дорожники:
- знімуть старе покриття;
- відремонтують нижній шар покриття;
- влаштують новий верхній шар покриття;
- нанесуть дорожню розмітку.
Для безперервного проїзду транспорту спочатку рух частково обмежать в одному напрямку руху, потім – в іншому.
У "Київавтодорі" закликають водіїв планувати маршрути з урахуванням обмежень.
Нагадаємо, у Києві на ділянці проспекту Європейського Союзу на рік обмежать рух транспорту та пішоходів.
Раніше повідомлялося, що в Києві відкриють наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною.