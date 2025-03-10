Дозвіл на зброю відтепер можна оформити онлайн

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Відтепер оформити онлайн-дозвіл на зброю можна у додатку "Дія"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм очільника МВС України Ігоря Клименка.

"Ще в червні 2023 року ми запустили Єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів", - йдеться у повідомленні.

Наші співвітчизники матимуть можливість користуватися цифровим дозволом на зброю у Дії, генерувати витяг з Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії документа.

Спершу функція працюватиме у форматі бета-тестування.

Нагадаємо, в "Дії" з'явилися дві нові послуги для ветеранів та їх родин.