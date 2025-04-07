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07 квітня 2025, 15:53

Цифрова освіта: застосунок "Мрія" запрацює в кожній українській школі

07 квітня 2025, 15:53
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фото: з відкритих джерел
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Цього тижня відбудеться запуск освітньої платформи "Мрія" для всіх шкіл

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

"Навчання, від якого загоряються очі. У кожної дитини. Учителя. Батьків. І навіть у бізнесу. Освітня Мрія – незабаром здійсниться! 8 квітня запрошуємо на Мрія Постосвіта – головну EdTech-подію року від МОН та Мінцифри", – написав він.

На події будуть представлені:

  • ШІ-інструменти для вчителів;
  • гейміфікація процесу навчання;
  • дашборд освітніх результатів для батьків;
  • план під'єднання нових шкіл до "Мрії".

Що відомо про освтній проєкт "Мрія"

У вересні 2023 року президент Володимир Зеленський анонсував розробку "Мрії", зазначивши, що застосунок підбиратиме рекомендації для кожної дитини на основі її талантів і освітнього шляху.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прогнозує, що аудиторія "Мрії" перевищить кількість користувачів "Дії". Каже, подібного проєкту на державному рівні у світі ще не було, хоча Південна Корея працює над схожою цифровізацією освіти.

У лютому 2024 року Кабмін ухвалив постанову про запуск "Мрії". На першому етапі застосунок міститиме профіль учня з програмами розвитку та шкалою успішності, мультимедійні матеріали, дані про освітній процес і Мрія-ID – унікальний документ, еквівалентний учнівському квитку.

Крім того, за допомогою застосунку, батьки зможуть дізнатись чи перебуває дитина в укритті під час повітряної тривоги.

Вчителі в застосунку зможуть знайти матеріали для підготовки до уроків та додатковий контент, що допоможе зробити навчальний процес простішим та цікавішим.

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