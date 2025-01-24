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24 січня 2025, 17:54

У 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться ще 10 нових послуг

24 січня 2025, 17:54
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Ілюстративне фото: thedigital.gov.ua
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Для українців цьогоріч у застосунку "Дія" запустять ще 10 нових корисних послуг. Серед яких — дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

За його словами, в "Дії" вже є кілька бета-тестів нових послуг.

"В Цьому році ми масштабуємо усі здобутки "цифрової" держави, які були до цього. Працюємо над дозволом на зброю та можливістю сповістити про поганий інтернет. Плануємо запустити в цьому році 10 революційних послуг і скоро ми це анонсуємо", — наголосив міністр.

Він також зазначив, що відновлено роботу багатьох сервісів, які не працювали після кібератак. Уже працює "Шлюб онлайн", "єВідновлення", "єОселя" та інші. Залишилось відновити ще "єМалятко" та "єПідприємець".

Згодом у своєму Telegram-каналі міністр наголосив, що 24 січня на порталі "Дія" відновили роботу 13 будівельних сервісів. А саме:

  • повідомлення про початок підготовчих робіт;
  • повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;
  • повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
  • заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  • видача будівельного паспорта;
  • декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;
  • декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;
  • декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
  • декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
  • дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
  • анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
  • сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;
  • скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

Нагадаємо, 9 вересня у додатку "Дія" було офіційно запущено функцію одруження онлайн. А ось щодо послуги розлучення, українцям доведеться почекати. Нині ця ідея перебуває на стадії розробки.

Дія Михайло Федоров Мінцифри дозвіл на зброю
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