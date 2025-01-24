У 2025 році в застосунку "Дія" з'явиться ще 10 нових послуг
Для українців цьогоріч у застосунку "Дія" запустять ще 10 нових корисних послуг. Серед яких — дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.
За його словами, в "Дії" вже є кілька бета-тестів нових послуг.
"В Цьому році ми масштабуємо усі здобутки "цифрової" держави, які були до цього. Працюємо над дозволом на зброю та можливістю сповістити про поганий інтернет. Плануємо запустити в цьому році 10 революційних послуг і скоро ми це анонсуємо", — наголосив міністр.
Він також зазначив, що відновлено роботу багатьох сервісів, які не працювали після кібератак. Уже працює "Шлюб онлайн", "єВідновлення", "єОселя" та інші. Залишилось відновити ще "єМалятко" та "єПідприємець".
Згодом у своєму Telegram-каналі міністр наголосив, що 24 січня на порталі "Дія" відновили роботу 13 будівельних сервісів. А саме:
- повідомлення про початок підготовчих робіт;
- повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта;
- повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
- заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- видача будівельного паспорта;
- декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;
- декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта;
- декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
- декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
- дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
- анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
- сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;
- скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.
Нагадаємо, 9 вересня у додатку "Дія" було офіційно запущено функцію одруження онлайн. А ось щодо послуги розлучення, українцям доведеться почекати. Нині ця ідея перебуває на стадії розробки.