Нічна атака та відповідь Зеленського: що сказав президент

фото: ДСНС Харківщини

Президент Володимир Зеленський закликав до посилення тиску на Росію через масовані атаки на територію України

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення глави держави.

За словами Зеленського, системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів.

"Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення. Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському "ні" у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше", – зазначив він.

Зеленський нагадав, що минулої ночі армія РФ запустила по Україні 74 дрони, з них 14 по Харкову, внаслідок чого були влучання і є поранені серед цивільного населення. Тривають і російські удари авіабомбами: тільки по Сумській області менш як за добу окупанти застосували майже 50 керованих авіабомб.

Також фіксувалися удари по об'єктах енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, у Нікополі Дніпропетровської області через артилерійський удар була пошкоджена лінія електропередач, майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський говорив про те, що РФ лише імітує переговори про мир. За словами українського лідера, росіяни готуються до нового наступу. Зокрема, в Харківській та Сумській областях.

Російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов росіян в період з 1 квітня до 15 липня. До армії призвуть 160 громадян РФ.

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