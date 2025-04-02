Удар БпЛА по Харкову: рятувальники показали наслідки масованої атаки РФ

фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок масованої дронової атаки на Харків вночі 2 квітня постраждали восьмеро осіб, серед яких троє дітей. У місті виникли масштабні пожежі, пошкоджені підприємства та будинки

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Харківській області, інформує RegioNews.

"Зафіксовані влучання по двом цивільним підприємствам у Холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли 3 пожежі площами 1000, 800 та 70 м кв", — йдеться у повідомленні.

За наявними даними, внаслідок обстрілу восьмеро людей постраждали, з них — троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. На місцях влучань працюють 89 рятувальників та 29 одиниць спецтехніки ДСНС. Також залучені кінологи та піротехніки.

Нагадаємо, вночі 2 квітня російська армія атакувала Харків 15 безпілотниками. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.