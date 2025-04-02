Армія РФ атакує прикордоння Сумщини: зафіксовано 89 вибухів

фото: Новинарня

Вночі та зранку 2 квітня російські війська завдали 32 удари по території Сумської області, зафіксовано 89 вибухів

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.По

Зазначається, що окупанти обстріляли 6 громад.

По Шалигинській громаді росіяни завдали удару FPV-дроном.

Краснопільську громаду ворог обстріляв із артилерії, атакував FPV-дроном і керованими авіабомбами.

Хотінську громаду атакували керованими авіабомбами (КАБ).

У Юнаківській громаді відбулися удари КАБами, а також артилерійські та мінометні обстріли.

Великописарівська громада постраждала від артилерійських атак і ударів FPV-дронів.

На території Миропільської громади також зафіксований удар із застосуванням КАБів.

Нагадаємо, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок російського ракетного удару по Сумах 24 березня.

У результаті атаки вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі, серед них – школа.

Станом на 28 березня було відомо про 111 постраждалих, серед яких 87 дорослих та 24 дитини.