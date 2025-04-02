Армія РФ атакує прикордоння Сумщини: зафіксовано 89 вибухів
Вночі та зранку 2 квітня російські війська завдали 32 удари по території Сумської області, зафіксовано 89 вибухів
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.По
Зазначається, що окупанти обстріляли 6 громад.
По Шалигинській громаді росіяни завдали удару FPV-дроном.
Краснопільську громаду ворог обстріляв із артилерії, атакував FPV-дроном і керованими авіабомбами.
Хотінську громаду атакували керованими авіабомбами (КАБ).
У Юнаківській громаді відбулися удари КАБами, а також артилерійські та мінометні обстріли.
Великописарівська громада постраждала від артилерійських атак і ударів FPV-дронів.
На території Миропільської громади також зафіксований удар із застосуванням КАБів.
Нагадаємо, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок російського ракетного удару по Сумах 24 березня.
У результаті атаки вибухова хвиля спричинила значні руйнування будинків, вибила вікна та двері у багатоповерхівках. Зокрема, спалахнули пожежі, зазнали руйнувань будівлі, серед них – школа.
Станом на 28 березня було відомо про 111 постраждалих, серед яких 87 дорослих та 24 дитини.