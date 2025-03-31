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Російський президент Владімір Путін підписав указ про весняний призов росіян. Стало відомо, на скільки військових в РФ стане більше

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов росіян в період з 1 квітня до 15 липня. До армії призвуть 160 громадян РФ.

Слід зазначити, що з минулого року на строкову службу в РФ беруть громадян віком від 18 до 30 років (раніше верхня межа становила 27 років). При цьому в 2024 році під час весняного призову до армії забрали 150 тисяч осіб, 2023-го – 147 тисяч осіб, 2022-го — 134,5 тисячі осіб.

На початку 2022 року армія РФ налічувала близько мільйона військових. Проте впродовж трьох років повномасштабної війни проти України РФ підняла чисельність до півтора мільйона осіб.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про те, що РФ лише імітує переговори про мир. За словами українського лідера, росіяни готуються до нового наступу. Зокрема, в Харківській та Сумській областях.