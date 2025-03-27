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27 березня 2025, 15:13

РФ готується до нового наступу - Зеленський

27 березня 2025, 15:13
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Фото: YouTube
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Президент України вважає, що Путін лише затягує час. На думку Зеленського, росіяни вже готуються до нового наступу

Про це президент України сказав в інтерв'ю виданню Le Figaro, передає RegioNews.

За словами президента України, російський диктатор зараз намагається виграти час. Володимир Зеленський підкреслив, що Путін просто готується до весняного наступу.

"Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками... Путін готує новий наступ, зокрема в Сумах і Харківській областях", - каже український лідер.

За словами Зеленського, цей наступ росіяни планували ще вісім місяців тому. Проте ЗСУ зірвали ці плани завдяки операції на території Курської області.

Слід зазначити, що попри переговори про перемир'я росіяни продовжують практично щодня атакувати українські міста. Президент України Володимир Зеленський казав про те, що на тлі цього недоречно говорити про послаблення тиску на РФ. Він наголосив, що Росія щодня затягує цю війну та вбиває, хоча на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню вже пів місяця.

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