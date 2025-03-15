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15 березня 2025, 13:45

РФ хоче "вдарити" по Сумщині - Зеленський

15 березня 2025, 13:45
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Фото: YouTube
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За словами президента України, російська армія накопичує сили вздовж східного кордону. За його словами, це свідчить про бажання РФ вдарити по Сумській області

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За словами президента України, є напрямки вздовж нашого східного кордону, де російська армія накопичує сили. Зеленський наголосив, що це свідчить про бажання РФ завдати удару по Сумській області. Проте Україна це розуміє і буде протидіяти.

"Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону", - додав президент.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко говорив про те, що на Сумщині росіяни постійно пробують зайти на нашу територію малими штурмовими групами без броньованої техніки. Їхнє завдання - зайти в територію області максимально глибоко.

"Ці малі штурмові групи можуть бути з двох військовослужбовців, інколи група може бути з п’яти. Коли переходять лінію державного кордону, намагаються максимально швидко, використовуючи і складки місцевості, і різні укриття, просуватися вглиб території. Там закріпитися, дочекатися таких же груп для нарощення їхніх бойових можливостей. Ці групи знищуються", - розповів Демченко.

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