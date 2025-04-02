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02 апреля 2025, 12:59

Ночная атака и ответ Зеленского: что сказал президент

02 апреля 2025, 12:59
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Президент Владимир Зеленский призвал к усилению давления на Россию из-за массированных атак на территорию Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства.

По словам Зеленского, системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров.

"Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс до завершения. Не надо ожидать, когда 11 апреля будет уже месяц российскому "нет" в ответ на американское предложение прекратить огонь. Нужно действовать как можно быстрее", – отметил он.

Зеленский напомнил, что минувшей ночью армия РФ запустила по Украине 74 дрона , из них 14 по Харькову, в результате чего были попадания и ранены среди гражданского населения.

Продолжаются и российские удары авиабомбами: только по Сумской области менее чем за сутки кафиры применили почти 50 управляемых авиабомб.

Также фиксировались удары по объектам энергетики: в Сумской области удар FPV-дрона по подстанции, в Никополе Днепропетровской области из-за артиллерийского удара была повреждена линия электропередач, почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский говорил о том, что РФ только имитирует переговоры о мире. По словам украинского лидера, россияне готовятся к новому наступлению. В частности, в Харьковской и Сумской областях.

Российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.

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