Вночі ППО збила понад 40 російських "шахедів" і безпілотників-імітаторів
У ніч на 2 квітня російська армія запустила по Україні 74 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 41 ворожий дрон, ще 20 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни. 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.
Нагадаємо, протягом березня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила понад 4 000 повітряні ворожі цілі. Йдеться про ворожі ракети та безпілотники різних типів.