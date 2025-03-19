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19 березня 2025, 15:01

Україна може лишитися без ліків проти ВІЛ: в чому причина

19 березня 2025, 15:01
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фото: з відкритих джерел
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Україна та ще сім країн можуть лишитися без ліків проти ВІЛ. Усе через скорочення фінансування USAID

Про це пише Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я, передає RegioNews.

У ВООЗ зазначили, що Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть вичерпати свої запаси препаратів для лікування ВІЛ у найближчі місяці.

"Зрив програм протидії ВІЛ може звести нанівець 20 років прогресу", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, це може призвести до понад 10 мільйонів додаткових випадків інфікування ВІЛ та трьох мільйонів смертей, пов'язаних із ним.

Глобальна мережа лабораторій з кору та краснухи з понад 700 центрів у всьому світі, яку координує ВООЗ, теж опинилася під загрозою закриття.

Окрім того нестача фінансування може призвести до закриття 80% основних служб охорони здоров'я в Афганістані.

Що відомо про ситуацію з USAID

USAID – найбільший у світі донор гуманітарної допомоги.

У 2023 році США витратили 72 мільярди доларів на підтримку програм, пов'язаних із жіночим здоров'ям, чистою водою, ВІЛ/СНІДом, енергетикою й боротьбою з корупцією. Агентство надає 42% всієї гуманітарної допомоги, яку відстежує ООН.

20 січня, у перший же день після вступу на посаду президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити зовнішню допомогу США на 90 днів. USAID в Україні також отримало наказ припинити всі поточні контракти та завдання.

В кінці лютого адміністрація Дональда Трампа заявила, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програми допомоги зупинились по всьому світу.

10 березня США офіційно закрили 83% програм USAID, які не відповідали або завдавали шкоди основним національним інтересам країни.

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USAID США Україна ліки ВІЛ/СНІД финансирование Програма
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