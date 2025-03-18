Розмова Трампа з Путіним: Кремль знову відкинув 30-денне перемирʼя і висунув ультиматуми Україні

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Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін 18 травня провели тривалу телефонну розмову, упродовж якої обговорювали загарбницьку війну РФ проти України. Путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України

Про це з посиланням на росЗМІ пише "Європейська правда", передає RegioNews.

У розмові, як зазначається, Путін знову поклав на Україну відповідальність за можливий зрив запропонованого США повного припинення вогню на 30 днів.

Серед нових вимог диктатор назвав "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ". Також Путін поскаржився на нібито "варварські злочини" українців у Курській області.

"Підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямку його вирішення політико-дипломатичним шляхом – мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву", – заявляють російські ЗМІ.

Водночас Путін погодився на пропозицію Трампа, аби сторони відмовились "від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури". Він нібито "одразу дав російським військовим відповідну команду".

Під час розмови РФ анонсувала обмін полонених з Україною у форматі 175 на 175 19 березня, а також повернення 23 важкопоранених українських військовослужбовців.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

Нагадаємо, раніше Путін висунув Трампу нову умову для припинення вогню в Україні.