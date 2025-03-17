США більше не розслідуватимуть злочини РФ, – ЗМІ

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США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями очільника Кремля Володимира Путіна

Зазначається, що йдеться про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Його створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

За даними співрозмовників NYT, про вихід США з цієї групи Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців.

Очікується, що про рішення оголосять 17 березня в електронному листі, який розішлють співробітникам і членам материнської організації групи - Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.



Як відомо, адміністрація експрезидента Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році. США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою.

Нагадаємо, раніше економіст та футуролог Андрій Длігач зазначив, що Росія не заплатить за своє вторгнення до України.

Як відомо, загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд.

Найбільших втрат зазнали житловий фонд, транспортна інфраструктура та енергетика.