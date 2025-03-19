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19 марта 2025, 15:01

Украина может остаться без лекарств против ВИЧ: в чем причина

19 марта 2025, 15:01
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фото: из открытых источников
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Украина и еще семь стран могут остаться без лекарств против ВИЧ. Все из-за сокращения финансирования USAID

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, сообщает RegioNews.

В ВОЗ отметили, что Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина могут исчерпать свои запасы препаратов для лечения ВИЧ в ближайшие месяцы.

"Срыв программ противодействия ВИЧ может свести на нет 20 лет прогресса", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

По его словам, это может привести к более чем 10 миллионам дополнительных случаев инфицирования ВИЧ и трем миллионам смертей, связанных с ним.

Глобальная сеть лабораторий из кори и краснухи из более чем 700 центров во всем мире, координируемая ВОЗ, тоже оказалась под угрозой закрытия.

Кроме того, недостаток финансирования может привести к закрытию 80% основных служб здравоохранения в Афганистане.

Что известно о ситуации с USAID

USAID – самый большой в мире донор гуманитарной помощи.

В 2023 году США потратили 72 миллиарда долларов на поддержку программ, связанных с женским здоровьем, чистой водой, ВИЧ/СПИДом, энергетикой и борьбой с коррупцией. Агентство оказывает 42% всей гуманитарной помощи, отслеженной ООН.

20 января, в первый же день после вступления в должность президент США Дональд Трамп распорядился приостановить внешнюю помощь США на 90 дней. USAID в Украине также получило приказ прекратить все текущие контракты и задания.

В конце февраля администрация Дональда Трампа заявила, что прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Программы помощи остановились по всему миру.

10 марта США официально закрыли 83% программ USAID, которые не отвечали или наносили ущерб основным национальным интересам страны.

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USAID США Украина лекарства ВИЧ/СПИД финансирование Программа
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