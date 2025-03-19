Украина может остаться без лекарств против ВИЧ: в чем причина
Украина и еще семь стран могут остаться без лекарств против ВИЧ. Все из-за сокращения финансирования USAID
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, сообщает RegioNews.
В ВОЗ отметили, что Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали, Нигерия и Украина могут исчерпать свои запасы препаратов для лечения ВИЧ в ближайшие месяцы.
"Срыв программ противодействия ВИЧ может свести на нет 20 лет прогресса", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.
По его словам, это может привести к более чем 10 миллионам дополнительных случаев инфицирования ВИЧ и трем миллионам смертей, связанных с ним.
Глобальная сеть лабораторий из кори и краснухи из более чем 700 центров во всем мире, координируемая ВОЗ, тоже оказалась под угрозой закрытия.
Кроме того, недостаток финансирования может привести к закрытию 80% основных служб здравоохранения в Афганистане.
Что известно о ситуации с USAID
USAID – самый большой в мире донор гуманитарной помощи.
В 2023 году США потратили 72 миллиарда долларов на поддержку программ, связанных с женским здоровьем, чистой водой, ВИЧ/СПИДом, энергетикой и борьбой с коррупцией. Агентство оказывает 42% всей гуманитарной помощи, отслеженной ООН.
20 января, в первый же день после вступления в должность президент США Дональд Трамп распорядился приостановить внешнюю помощь США на 90 дней. USAID в Украине также получило приказ прекратить все текущие контракты и задания.
В конце февраля администрация Дональда Трампа заявила, что прекращает более 90% помощи иностранным государствам со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Программы помощи остановились по всему миру.
10 марта США официально закрыли 83% программ USAID, которые не отвечали или наносили ущерб основным национальным интересам страны.
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