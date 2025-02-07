Що втрачають регіони України без підтримки USAID

Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неурядових програм були зав'язані саме на співпраці з цим Агентством. RegioNews розбирався до чого призведе призупинення цієї співпраці

Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неурядових програм були зав'язані саме на співпраці з цим Агентством. RegioNews розбирався до чого призведе призупинення цієї співпраці

З чого усе почалося

Майже одразу після того, як Дональд Трамп офіційно почав виконувати обов'язки президента США, він своїм указом призупинив на 90 днів надання усієї невійськової міжнародної допомоги США іншим країнам світу. За цей час має відбутися повний аудит того, куди і скільки коштів американських платників податків використовувалось. Левову частку такої допомоги США надавали через USAID — Агентство США з міжнародного розвитку.

Після першого етапу аудиту роботи USAID в Білому домі заявили, що вже зафіксували зловживання та марні витрати на фінансування аграрного напрямку в Афганістані, адже насправді завдяки цьому там вирощували мак та виготовляти наркотики, що надає фінансові вливання режиму талібів. Також USAID виділив близько 6 млн доларів на фінансування туризму в Єгипті та 2,5 млн доларів на розвиток електромобільної мережі у В'єтнамі. Адміністрація Трампа вважає це марнотратством. Зазначимо, що Україна почала співпрацювати з USAID ще у 1992 році, а сама організація була створена в США у 60-х роках минулого століття.

Скільки коштів надходило до України від USAID

Якщо брати 2021 рік, то, за даними з відкритих джерел, USAID підтримувала різноманітні проєкти в Україні на суму близько 200 млн доларів. Втім, з початком повномасштабної війни ці вливання різко збільшилися. Наприклад, лише протягом 2022 року USAID "влив" в Україну майже 9 млрд доларів, а рекордним став 2023 рік, коли було отримано близько 16 млрд доларів. Вже у 2024 році фінансування від USAID дещо зменшилось, склавши за різними даними близько 5-6 млрд доларів. Причому, що минулого року саме через USAID Україна отримувала частину коштів в рамках макрофінансової допомоги США — в серпні до держбюджету було направлено майже 4 млрд доларів. Це грант, а отже ці кошти не потрібно буде повертати, на фінансування різноманітних невійськових програм.

Тож загалом за три роки повномасштабної війни в Україні USAID допоміг нашій державі на понад 30 млрд доларів.

Куди направлялись кошти

Після лютого 2022 року левову частку коштів, що виділяються USAID для України, направляються на економічний розвиток держави. Наприклад, якщо у 2021 році на ці потреби було виділено лише 67 млн доларів, то вже у 2022 році — близько 8,6 млрд доларів, а в 2023 році — майже 14,6 млрд доларів. Минулого року на розвиток економіки України ця американська організація виділила 4,3 млрд доларів, як вже зазначалось вище, — 3,9 млрд з них пішли напряму до держбюджету. В той самий час слід враховувати, що багато програм, які фінансує USAID, розписані за фінансуванням на роки наперед. Загалом станом на кінець 2024 року в Україні, за даними Кабміну, діяли майже 40 програм, що фінансувалися за рахунок USAID на загальну суму понад 4,2 млрд доларів. Отже, до програм економічного розвитку також відносять фінансування багатьох невеличких приватних аграрних підприємств та індивідуальних фермерів, а ще різноманітних бізнесових асоціацій та підрозділів органів влади, які займаються безпосереднім економічним розвитком країни. Частина коштів за цим програмним пунктом направлена на реформування різноманітних державних підприємств, що також має на меті підвищити зростання української економіки.

Розвиток демократії, прав людини та самоврядування в Україні минулого року були профінансовані за допомогою USAID на понад 285 млн доларів. Наприклад, саме завдяки цій програмі в Україні функціонують багато антикорупційних рухів. Також кошти отримують просвітницькі організації в області урбаністики, різноманітних реформ, правової допомоги тощо. Особливе місце в цьому пункті програми посідає цифрова трансформація в органах державної влади, а також захист від кібератак на органи влади.

Особливу увагу слід приділити розбудові української критичної інфраструктури. Загалом в Україні до останнього часу діяло таких проєктів від USAID майже на 1,4 млрд доларів, але деякі з них розписані на кілька років. Кошти від цієї програми отримують, наприклад, Міністерство енергетики, а також дуже багато комунальних підприємство в усій країні, що займаються подачею для населення опалення, електроенергії чи гарячої та холодної води. Левову частку коштів також спрямовують на відновлення пошкоджених росіянами енергетичних систем. У свою чергу саме USAID поставив до України та передав містам тисячі генераторів для підтримки стабільної роботи соціально важливих установ.

Втім, на думку експерта з питань енергетики, керівника спецпроєктів науково-технічного центру "Псіхея" Геннадія Рябцева, поки призупинене фінансування енергетичних програм від USAID українській владі та різноманітним організаціям слід працювати над тим, щоб налагодити роботу того обладнання, яке вже раніше поставили за співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку.

"Декілька сотень одиниць такого обладнання досі просто стоять в нерозібраному вигляді і не приєднані до мережі. Точно так і не використані поки що навіть ті кошти, які вже були виділені, зокрема за певними програмами зі встановлення об'єктів розподіленої генерації. Тому я думаю, що за ці три місяці якраз буде час для того, щоб запустити до роботи все те, що вже є в Україні, але з різних причин не було приєднано до систем", — сказав Рябцев в етері Еспресо.

Дуже важливим напрямком є підтримка охорони здоров'я в Україні. Минулого року від USAID на це було виділено понад 57 млн доларів для реформування системи охорони здоров'я, а кошти отримують безпосередньо МОЗ та Національна служба охорони здоров'я. Також великі суми виділяються різноманітним комунальним закладам охорони здоров'я по усій країні в рамках боротьби з туберкульозом, а медичні заклади та громадські організації можуть розраховувати на підтримку в боротьбі з ВІЛ.

Окремо слід виділити фінансування за допомогою грантів від USAID деяких українських ЗМІ, особливо в напрямку журналістських розслідувань про корупційні схеми чиновників тощо. Наприклад, за даними Інституту масової інформації на основі опитування працівників таких ЗМІ 90% з них очікують на негативні наслідки від призупинення фінансування. Причому, що майже 60% з них взагалі очікують закриття таких медіа або велике скорочення штату працівників, а третина з них все ж вірять, що можна буде втримати роботу ЗМІ на належному рівні. Лише трохи більше 4% впевнені, що призупинення фінансування від USAID ніяк не вплине на роботу незалежних ЗМІ.

Як це не дивно, але є певна частина суспільства, яка навіть радіє тому, що USAID тимчасово припиняє фінансування проєктів в Україні. Мовляв, досить "грантожерам" жити на американські долари. Втім, колишній посол України в США Валерій Чалий дивується такому підходу.

"Це однозначно не є добре. Тим більше зараз, в умовах війни й дефіциту ресурсів, тим більше валютних. Чи дійсно є ті, хто серйозно вважає, що Україні не потрібний зараз зайвий долар? Чи комусь вигідно мати більше безробітних? Чи влив недоотриманих коштів позитивно вплине на фінансові показники? Комусь не потрібні податки в Україні? Якщо такі є, то вони, м'яко кажучи, не зовсім компетентні", — каже Валерій Чалий.

Загалом якщо врахувати, що минулого року, за різними даними, до України в рамках програм USAID надійшло майже 6 млрд доларів, то втрата такого фінансування може дуже погано позначитися на багатьох галузях в українському суспільстві, починаючи від підтримки системи охорони здоров'я і закінчуючи тими ж грантами, що напряму минулого року надійшли до державного бюджету України в розмірі майже 4 млрд доларів. З іншого боку невідомо чи після аудиту влада США відновить фінансування тих чи інших проєктів в Україні за допомогою USAID. Наприклад, в Міністерстві цифрової трансформації визнали, що левову частку своїх проєктів, як наприклад розвиток тієї ж "Дії", фінансувалися у співпраці саме з Агентством США з міжнародного розвитку. Втім, у Мінцифрі запевняють, що усі ці проєкти продовжаться, незважаючи на призупинення фінансування від USAID, а чиновники шукатимуть інші джерела фінансування. Зокрема, вже відомо, що частину проєктів в енергетичній сфері спробують фінансувати за рахунок бюджету країни.