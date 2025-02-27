Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID

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Адміністрація Трампа заявила, що припиняє понад 90% допомоги іноземним державам з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Програми допомоги зупинились по всьому світу

Про це інформує RegioNews з посиланням на CNN.

У адміністрації президента США повідомили, що загалом майже 5800 грантів USAID було припинено, а понад 500 грантів USAID збережені.

Загальна максимальна вартість збережених грантів становить приблизно $57 млрд.

Окрім грантів USAID, припинено дію приблизно 4100 державних грантів і збережено близько 2700 державних грантів.

Адміністрація ще має 297 контрактів, які потрібно переглянути.

Видання CNN відзначає, що значне скорочення іноземної допомоги є ударом по роботі некомерційних організацій і підрядників.

Програми допомоги зупинились по всьому світу.

Нагадаємо, 20 січня, у перший же день після вступу на посаду президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити зовнішню допомогу США на 90 днів. USAID в Україні також отримало наказ припинити всі поточні контракти та завдання.

Внаслідок цього рішення програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.

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