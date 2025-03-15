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Британський прем'єр висловився щодо переговорів про припинення вогню в Україні. На його думку, вже видно, що Путін не налаштований на мир

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, не можна дозволяти російському диктатору Путіну "грати" з можливістю перемир'я в Україні. Британський прем'єр також зазначив, що він спробує тиснути на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів та припинив "варварські напади на Україну".

На думку Кіра Стармера, ігнорування Путіним пропозиції про припинення вогню в Україні демонструє, що очільник Кремля не налаштований на мир.

"Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни", - сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, після того як Україна на переговорах у Саудівській Аравії погодилась на припирення вогню, російський диктатор Путін зробив заяву. Він заявив, що нібито Україні це вигідніше, бо "армія РФ всюди наступає". Він також додав, що РФ згодна на перемир'я, але ще треба обговорити "певні нюанси".

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначив, що Путін просто боїться сказати президенту США Трампу напряму, що РФ просто хоче вбивати українців. Зеленський назвав заяву Путіна черговою російською маніпуляцією.