Зеленський передав Трампу документ про те, як Росія зривала перемир'я

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Президент України Володимир Зеленський передав своєму американському колезі Дональду Трампу документ із датами, коли Росія зривала домовленості про припинення вогню

Про це він сказав сьогодні, 24 лютого, на засіданні конференції "Підтримуй Україну" в Києві, передає RegioNews.

Президент України наголосив, що мир неможливо оголосити миттєво, адже Росія систематично порушувала всі домовленості про припинення вогню.

"Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому та президенту США документ із переліком усіх cease-fire із конкретними датами, які РФ зламала", - сказав Зеленський.

Він додав, що мир можливий "лише завдяки зваженій дипломатії та чітким гарантіям безпеки".

Нагадаємо, голови Європейської комісії та Європейської Ради, а також лідери Канади, держав балтійського регіону, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва 24 лютого. Мета візиту - участь у зустрічі лідерів країн-партнерів, присвяченій третім роковинам повномасштабного вторгнення РФ.

Також нагадаємо, що 20 лютого, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні та Росії Кітом Келлогом. Зеленський зазначив, що це була "гарна та детальна бесіда".