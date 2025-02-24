До Києва з'їхалися світові лідери та керівництво ЄС: хто прибув із візитом

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Голови Європейської комісії та Європейської Ради, а також лідери Канади, держав балтійського регіону, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва 24 лютого. Мета візиту - участь у зустрічі лідерів країн-партнерів, присвяченій третім роковинам повномасштабного вторгнення РФ

Так, вранці до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Про це президентка ЄК написала у соцмережі, передає RegioNews.

"У 3-ту річницю жорстокого вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

Також до столиці для участі у саміті країн-партнерів прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Естонії, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Президенти Литви, Латвії, Польщі.

Серед гостей і голова уряду Іспанії Педро Санчес.

Також до Києва спецпотягом прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Як відомо, 24 лютого у саміті в Києві візьмуть участь 37 лідерів держав. З них 13 будуть присутні особисто, зокрема, лідери країн північної Європи, а також керівництво ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз у річницю початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії.