До Києва з'їхалися світові лідери та керівництво ЄС: хто прибув із візитом

Так, вранці до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Про це президентка ЄК написала у соцмережі, передає RegioNews.

"У 3-ту річницю жорстокого вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

