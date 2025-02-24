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24 лютого 2025, 11:22

До Києва з'їхалися світові лідери та керівництво ЄС: хто прибув із візитом

24 лютого 2025, 11:22
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фото: Слово і Діло
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Голови Європейської комісії та Європейської Ради, а також лідери Канади, держав балтійського регіону, країн Північної Європи та Іспанії прибули до Києва 24 лютого. Мета візиту - участь у зустрічі лідерів країн-партнерів, присвяченій третім роковинам повномасштабного вторгнення РФ

Так, вранці до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

Про це президентка ЄК написала у соцмережі, передає RegioNews.

"У 3-ту річницю жорстокого вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Також до столиці для участі у саміті країн-партнерів прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Естонії, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Президенти Литви, Латвії, Польщі.

Серед гостей і голова уряду Іспанії Педро Санчес.

Також до Києва спецпотягом прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Як відомо, 24 лютого у саміті в Києві візьмуть участь 37 лідерів держав. З них 13 будуть присутні особисто, зокрема, лідери країн північної Європи, а також керівництво ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз у річницю початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії.

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