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22 лютого 2025, 17:25

Україна з наступного тижня розпочне роботу з США над угодою про копалини, - Стефанчук

22 лютого 2025, 17:25
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фото: rada.gov.ua
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З початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа

Про це повідомляє NHK із посилання на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, передає RegioNews.

За його словами, український уряд з понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США.

Стефанчук зазначив, що Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин країни, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

Спікер ВР нагадав, що український президент Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам спільно розробляти українські копалини в рамках свого "плану перемоги" у вересні минулого року.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, Володимир Зеленський може підписати угоду про видобуток корисних копалин із Сполученими Штатами Америки вже сьогодні 22 лютого.

Згодом видання Sky News з посиланням на українські джерела повідомило, що український президент не готовий підписати угоду зі США, оскільки Україна бачить у ній "низку проблемних моментів".

Також у ЗМІ зазначали, що США можуть вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

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