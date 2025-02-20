Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом

фото: РБК-Україна

У четвер, 20 лютого, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по України та Росії Кітом Келлогом

Про це передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Після зустрічі планували провести пресконференцію, але за бажанням американської сторони її скасували, дозволивши лише зйомку. Запитань і відповідей не передбачено.

Наразі інших деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога немає.

Нагадаємо, Кіт Келлог прибув до Києва із візитом 19 лютого. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.