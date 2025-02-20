Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
У четвер, 20 лютого, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по України та Росії Кітом Келлогом
Про це передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Після зустрічі планували провести пресконференцію, але за бажанням американської сторони її скасували, дозволивши лише зйомку. Запитань і відповідей не передбачено.
Наразі інших деталей щодо зустрічі Зеленського і Келлога немає.
Нагадаємо, Кіт Келлог прибув до Києва із візитом 19 лютого. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
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