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У неділю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський дав велику пресконференцію напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пресконференція президента відбулась в межах форуму "Україна. Рік 2025"

RegioNews зібрав основні заяви глави держави.

Саміт у Києві: на річницю війни зберуться європейські лідери

24 лютого в Києві відбудеться саміт, присвячений третій річниці війни. Очікується участь 13 європейських лідерів особисто та 24 – онлайн. Обговорюватимуться питання безпеки, гарантії для України та майбутні стратегії. Зеленський також запропонує зустріч у одній зі столиць Європи для визначення формату гарантій безпеки.

​​Обмін поста президента на членство в НАТО

"Я готовий залишити пост президента, якщо це принесе мир. Можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови", – відповів Зеленський на питання про те, чи готовий він залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України.

Гарантії безпеки від Трампа

Зеленський наголосив, що головною умовою угоди мають бути чіткі гарантії безпеки для України.

"Він (Трамп, – ред.) хоче якнайшвидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося і я дійсно вірю, що він хоче і допоможе нам закінчити цю війну. Але мир через силу – це передусім – скерувати силу в бік Росії. І мені здається, це і є зміст виразу "мир через силу". Ми партнери і я дуже хочу, щоб він був на нашому боці. Щоб це не була просто медіація. Бо мені здається, цього замало", – зазначив президент.

Він також додав, що обговорить можливість миротворчого контингенту після завершення гарячої фази війни з європейськими лідерами та президентом США. Гарантії безпеки можуть включати економічні угоди та інші аспекти.

Рахунок війни – 320 млрд доларів

Зеленський розповів, скільки вже витратили на війну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"100 млрд допомоги від США. Не 500, не 350, не 250, не 700. 100 Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. Рахунок цієї війни на сьогодні – 320 млрд. 120 – Україна, 100 – Європа плюс партнери, наприклад Японія, і 100 – США. Так виглядає економіка цієї трагедії", – сказав глава держави.

"Трамп – не назавжди, а нам потрібен мир на багато років"

Зеленський підкреслив, що Україна потребує гарантій безпеки від США, які повинні бути частиною угоди.

Президент підкреслив, що приклади з американськими компаніями, які постраждали під час війни, показують, що Путіна нічим не зупинити при повторній агресії.

"Ми повинні думати не тільки про зараз, але й про майбутнє. Нам потрібен мир на багато років, а не на кілька", – додав він.

Також Зеленський заявив, що не ображається за те, що Трамп назвав його "диктатором".

"Для чого ображатися? Ображався б на слово диктатор той, хто є диктатор. А так я це сприймаю – ну що ж зробиш, будемо якось жити з США", – сказав президент.

Угода зі США про корисні копалини

Президент заявив, що угода про корисні копалини має бути справедливою для обох сторін. У стратегічних партнерів повинно бути бажання підписувати її. У разі, якщо такий договір для якоїсь зі сторін не є прийнятним, то це не можна вважати партнерськими відносинами.

Також Зеленський зазначив, що якщо США хочуть бачити в угоді про корисні копалини конкретні цифри, то необхідна ратифікація парламентом.

Крім того, Зеленський пояснив, чому відмовився підписувати перший варіант угоди про рідкісноземельні мінерали, яку запропонували США. Він підтвердив, що США хотіли отримати право на 50% запасів корисних копалин в Україні.

"Мені здається, я справедливий у тому, що я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати десять поколінь українців", – заявив Зеленський.

Завершити війну за тиждень неможливо

"Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України. Принаймні я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні. Що стосується угоди, там не може бути того чи іншого формату, щоб ми були боржниками за старе. Ми готові йти на нові інвестиції та бути рівноправними партнерами", – сказав Зеленський.

Виробництво української зброї

У 2024 році Україна виробила 154 артилерійські системи – це більше, ніж усі країни НАТО сукупно.

Також Зеленський заявив, що в минулому році Україна випустила 2,2 млн дронів і 100 тисяч далекобійних дронів, а на 2025 рік заплановано зробити ще більше.

Президент додав, що в минулому році в підтримку власної обороноздатності і спроможності Україна вносила 40%, а Європа і США – по 30%.

Також гарант заявив, що український ОПК наразі готує балістичні ракети вітчизняного виробництва.

"Паляниця" летить, "Пекло" летить, "Рута" летить. Мають успіхи, мають військові цілі. Мають влучання. Тільки можу подякувати нашому оборонно-промисловому комплексу. Нашому виробництву. Ці три речі летять. Балістика готується", – сказав Зеленський.

Плани США щодо завершення гарячої стадії війни в Україні

Зеленський зазначив, що США прагнуть завершити гарячу стадію війни у 2025 році, але без допомоги Україні це буде складніше.

"Що стосується війни в цілому? Я вважаю, що США будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Я вважаю, що це їх ціль і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, з чого я почав. Мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку. Ось приблизно так", – розповів президент.

Україна розробляє аналог Patriot

Зеленський зазначив, що Україна досі не одержала деяких систем протиповітряної оборони Patriot, які партнери обіцяли ще в липні 2024 року. Тож Україна зараз працює над тим, аби таки отримати обіцяні системи, а також займається виробництвом власних аналогів.

Також він додав, що Україна отримала більше систем Patriot від Німеччини, ніж від США.

"Україні потрібно 20 систем ППО Patriot. Якщо США дадуть стільки, то ми вважатимемо це інвестицією у фонд по копалинах", – заявив президент.

Вибори під час війни

Володимир Зеленський вважає, що питання проведення виборів в Україні є форматом тиску.

"Питання виборів в Україні піднімала РФ, тепер воно звучить у США. Це не секрет. Жодного разу партнери цього питання не піднімали. Але ця хвиля серйозна і її можна вважати одним із інструментів тиску на Україну", – сказав президент.

"США з Росією завжди вели перемовини впродовж цієї війни"

Як заявив Зеленський, раніше перемовини РФ та США були непублічними.

"Тому у нас завжди були питання. Це правда. Просто це (раніше, – ред.) було не публічно, а зараз це дуже публічно. Я вважаю, що і це зараз більш серйозно. І тому це більш небезпечно. Тому що одна справа – вести перемовини на рівні розвитку, інша справа, коли є твої офіційні представники – це різні речі. Але, тим не менш, для нас це не нова інформація. Я чесно сказав, що ми хотіли би мати пріоритет, щоб спочатку США спілкувалися з нами. Але це вибір Сполучених Штатів. У них є свій підхід. Але про Україну вирішувати без нас неможливо. Ми не визнаємо будь-які домовленості в відповідному форматі", – розповів глава держави.

Арешт генералів за "службову недбалість"

Зеленський вважає доцільним проведення розслідування щодо генералів, яких підозрюють у недбалості, яка призвела до втрати частини території Харківщини у травні 2024 року.

На питання, чи не втрачається довіра до влади через кримінальне переслідування генералів за службову недбалість президент відповів: "Не втрачається. Тому що там було питання не тільки територій. Коли стоїть питання боротьби за ті чи інші українські землі – гине велика кількість людей. На кожному цьому кілометрі гинули люди... Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи розбираються".

Зеленський додав, що з повагою ставиться до старшого офіцерського складу ЗСУ, але коли гинуть солдати, то за це має відповідати безпосереднє керівництво.

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Нагадаємо, 23 лютого пройшов форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій.

На форумі глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання завершити війну цього року.