Зеленський поставив завдання завершити війну цього року, – Сибіга

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Президент України Володимир Зеленський ставить завдання досягнути справедливого миру у повномасштабній війні у 2025 році

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає RegioNews.

Для цього, за його словами, необхідно консолідувати міжнародну підтримку України з боку партнерів.

"Нарощуємо контакти з США на рівні президентів. Ми потребуємо США для завершення війни. Нам потрібна активна роль США для досягнення справедливого миру... Україна має виходити на переговори у сильній позиції", – наголосив він.

Нагадаємо, 23 лютого розпочався форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій.