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Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. За словами Зеленського, це була гарна та детальна бесіда

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Сторони обговорили широке коло питань. Зокрема, вони говорили про ситуацію на фронті, повернення військовополонених, а також дієві гарантії безпеки.

"Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо й мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки", – повідомив Зеленський.

За його словами, українська сторона запропонувала "найшвидший і найбільш конструктивний" шлях досягнення результату.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, у Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні та Росії Кітом Келлогом.

Відомо, що Кіт Келлог прибув до Києва із візитом 19 лютого. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.