Зеленский передал Трампу документ о том, как Россия срывала перемирие

фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский передал своему американскому коллеге Дональду Трампу документ с датами, когда Россия срывала договоренности о прекращении огня.

Об этом он сказал сегодня, 24 февраля, на заседании конференции "Поддерживай Украину" в Киеве, передает RegioNews.

Президент Украины подчеркнул, что мир невозможно объявить мгновенно, ведь Россия систематически нарушала все договоренности о прекращении огня.

"Когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему и президенту США документ с перечнем всех cease-fire с конкретными датами, которые РФ сломала", - сказал Зеленский.

Он добавил, что мир возможен "только благодаря взвешенной дипломатии и четким гарантиям безопасности".

Напомним, главы Европейской комиссии и Европейского Совета, а также лидеры Канады, государств балтийского региона, стран Северной Европы и Испании прибыли в Киев 24 февраля. Цель визита - участие во встрече лидеров стран-партнеров, посвященной третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Также напомним, что 20 февраля в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом. Зеленский отметил, что это была "хорошая и детальная беседа".