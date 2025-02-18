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18 лютого 2025, 20:49

Фейкові інвалідності у чиновників: скільки рішень МСЕК уже скасовано

18 лютого 2025, 20:49
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фото: medplatforma.com.ua
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Міжвідомча робоча група з перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) опрацювала 1359 із 2636 справ щодо посадовців. Станом на сьогодні скасовано 281 рішення.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зокрема, 73 скасовані рішення стосуються чиновників Державної митної служби, 67 — Державної податкової служби України, а 50 — працівників органів прокуратури.

Також за 232 справами міжвідомча група ухвалила нові рішення. Зокрема, 160 посадовцям змінила групу інвалідності, а 72 — термін дії. Ще 466 посадовців викликали на огляд для прийняття рішення.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, перелік посадовців, справи яких підлягають перегляду, постійно збільшується у міру надходження додаткових даних від правоохоронців. Він наголосив, що перевірки тривають.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на отриманні фейкової групи інвалідності.

Також правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям МСЕК, а також керівнику і заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях України, які незаконно отримали інвалідність II групи та відповідні пенсійні виплати.

У МОЗ раніше пояснили, що документи, що підтверджують встановлення інвалідності, які МСЕК видали до 31 грудня 2024 року, після ліквідації комісій залишаються чинними.

До слова, раніше стало відомо, що перший заступник прокурора Кіровоградської області Юрій Ковальов, якому всього 36 років, подав до суду позов щодо оформлення йому прокурорської пенсії за вислугою років.

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