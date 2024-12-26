01:15  26 грудня
На Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина
06:25  26 грудня
На Хмельниччині космічний "Марсохід" допомагає фермерам вирощувати огірки
05:05  26 грудня
У Києві вівчарка вчепилась зубами в обличчя дівчини: як суд покарав власника пса
UA | RU
UA | RU
26 грудня 2024, 14:20

Фіктивні інвалідності: двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК оголосили підозру

26 грудня 2024, 14:20
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Посадовці прокуратур в різних областях незаконно отримали інвалідність II групи та відповідні пенсійні виплати

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям МСЕК, а також керівнику і заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях України.

За даними слідства, після незаконного отримання інвалідністі один з прокурорів отримав понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис. грн.

Установлено, що посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам II групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які в подальшому направили до органів Пенсійного фонду для нарахування та виплати пенсій.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Зазначається, що розслідування зловживань в системі МСЕК триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.

Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих махінацій із присвоєнням груп інвалідності прокурорам. Його висновки додали до матеріалів кримінальної справи. У результаті з прокуратури звільнили 5 прокурорів, а ще 7 позбавили адміністративних посад.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині затримали на хабарі голову центру Маріупольської МСЕК, яка разом з іншими членами комісії налагодила корупційну схему з уникнення мобілізації.

хабар чиновники прокуратура затримання МСЕК ухилення від мобілізації
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Прикордонники показали, як збили на Півночі російські "шахеди"
26 грудня 2024, 14:30
У Києві судитимуть чоловіка, який довів до самогубства 18-річного хлопця
26 грудня 2024, 14:22
Суд виніс вирок жителю Київщини, який застрелив собаку на очах у дітей
26 грудня 2024, 14:08
У ДПСУ розповіли, чи зменшилась кількість охочих перетнути кордон
26 грудня 2024, 13:54
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: поранений чоловік
26 грудня 2024, 13:32
Мешканка Рівненщини померла через отруєння чадним газом
26 грудня 2024, 13:20
У Запоріжжі затримали посередника в "схемі" встановлення фіктивної інвалідності чоловікам
26 грудня 2024, 13:05
Неякісні спальники для Нацгвардії на 30 млн грн: директору підприємства оголосили підозру
26 грудня 2024, 12:50
На Волині легковик злетів у кювет та перекинувся: водія викинуло з авто
26 грудня 2024, 12:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »