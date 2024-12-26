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Посадовці прокуратур в різних областях незаконно отримали інвалідність II групи та відповідні пенсійні виплати

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям МСЕК, а також керівнику і заступнику керівника окружних прокуратур у різних областях України.

За даними слідства, після незаконного отримання інвалідністі один з прокурорів отримав понад 1 млн грн пенсійних виплат, а інший – понад 400 тис. грн.

Установлено, що посадовці МСЕК безпідставно встановили прокурорам II групу інвалідності безстроково, про що зазначили у своїх актах огляду, які в подальшому направили до органів Пенсійного фонду для нарахування та виплати пенсій.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Зазначається, що розслідування зловживань в системі МСЕК триває. Встановлюються інші причетні до корупційних схем.

Крім цього, завершено службове розслідування щодо можливих махінацій із присвоєнням груп інвалідності прокурорам. Його висновки додали до матеріалів кримінальної справи. У результаті з прокуратури звільнили 5 прокурорів, а ще 7 позбавили адміністративних посад.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині затримали на хабарі голову центру Маріупольської МСЕК, яка разом з іншими членами комісії налагодила корупційну схему з уникнення мобілізації.