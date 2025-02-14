Фейкова інвалідність одного держслужбовця коштувала державі 100-200 тис. грн на рік

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За даними Державного бюро розслідувань, збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять 100-200 тис. грн на рік

Про це під час телеінтерв'ю розповіла радниця голови ДБР із питань комунікацій Тетяна Сапьян, передає RegioNews.

"За рахунок того, що люди скажімо так були здорові, але отримували соціальні виплати від держави, тобто пенсію за інвалідністю, з бюджету вимивалося десь орієнтовно 100-200 тис. грн на рік на одного держслужбовця", – зазначила Сапьян.

Також протягом останніх трьох місяців відбулося "зниження" груп інвалідності, що вплинуло на виплати. Так, інвалідність другої групи була понижена на на третю.

За словами Сапьян, загалом в результаті перевірок інвалідності позбавили понад 200 працівників державних установ – зокрема митниці, податкової та прокуратури.

Як відомо,19 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію в Україні всіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 2025 року

Також раніше стало відомо, що правоохоронці передали Міністерству охорони здоров'я більше 2 тисяч справ про інвалідність, щодо законності яких є сумніви.

Нагадаємо, в кінці січня СБУ і Нацполіція викрили одного з високопоставлених посадовців КМДА, який зробив собі "липову" інвалідність.