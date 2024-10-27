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27 жовтня 2024, 18:04

На Кіровоградщині 36-річний прокурор через суд добивається призначення йому пенсії

27 жовтня 2024, 18:04
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фото: kir.gp.gov.ua
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Перший заступник прокурора Кіровоградської області Юрій Ковальов, якому всього 36 років, подав до суду позов щодо оформлення йому прокурорської пенсії за вислугою років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Антикорупційний вимір".

За інформацією видання, 15 серпня цього року прокурор подав до Харківського окружного адміністративного суду позов щодо нарахування йому пенсії за вислугою років. Зокрема, у своєму позові прокурор просить суд скасувати відмову Пенсійного фонду й призначити йому пенсію з розрахунку 90% від розміру заробітної плати.

При цьому прокурор клопоче про нарахування пенсії без обмеження максимального розміру заробітної плати, граничного розміру виплати пенсії, а також без оподаткування та нарахування військового збору.

Видання зазначає, що 36-річний Юрій Ковальов розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Відповідно до статті, на яку у своєму позові посилається прокурор, пенсія нараховується за наявності на день звернення з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року вислуги років не менше – 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців.

Суд прийняв до розгляду позов, однак наразі рішення ще не було ухвалене.

Ковальов був призначений на посаду у Кіровоградській обласній прокуратурі у вересні 2020 року, а до того працював в органах прокуратури Харківщини.

У його декларації за 2023 рік вказується орендована квартира у Кропивницькому та декілька автомобілів, куплений у 2013, 2022 та 2023 роках. Також зазначається, що за рік він заробив понад 1,5 млн грн.

Також раніше у медіа була інформація, що 6 червня цього року НАБУ провело обшук на робочому місці, а також вдома у прокурора Ковальова у справі щодо ймовірного хабарництва. Втім Ковальову не оголошували про підозру в цій справі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, перші результати службового розслідування Офісу генпрокурора показали, що найбільше прокурорів отримали групи інвалідності у Хмельницькій і Черкаській областях.

Також повідомлялося, що 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 2023 рік отримала майже 800 тисяч гривень пенсії.

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