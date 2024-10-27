На Кіровоградщині 36-річний прокурор через суд добивається призначення йому пенсії
Перший заступник прокурора Кіровоградської області Юрій Ковальов, якому всього 36 років, подав до суду позов щодо оформлення йому прокурорської пенсії за вислугою років
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Антикорупційний вимір".
За інформацією видання, 15 серпня цього року прокурор подав до Харківського окружного адміністративного суду позов щодо нарахування йому пенсії за вислугою років. Зокрема, у своєму позові прокурор просить суд скасувати відмову Пенсійного фонду й призначити йому пенсію з розрахунку 90% від розміру заробітної плати.
При цьому прокурор клопоче про нарахування пенсії без обмеження максимального розміру заробітної плати, граничного розміру виплати пенсії, а також без оподаткування та нарахування військового збору.
Видання зазначає, що 36-річний Юрій Ковальов розпочав роботу в органах прокуратури у 2011 році. Відповідно до статті, на яку у своєму позові посилається прокурор, пенсія нараховується за наявності на день звернення з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року вислуги років не менше – 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років 6 місяців.
Суд прийняв до розгляду позов, однак наразі рішення ще не було ухвалене.
Ковальов був призначений на посаду у Кіровоградській обласній прокуратурі у вересні 2020 року, а до того працював в органах прокуратури Харківщини.
У його декларації за 2023 рік вказується орендована квартира у Кропивницькому та декілька автомобілів, куплений у 2013, 2022 та 2023 роках. Також зазначається, що за рік він заробив понад 1,5 млн грн.
Також раніше у медіа була інформація, що 6 червня цього року НАБУ провело обшук на робочому місці, а також вдома у прокурора Ковальова у справі щодо ймовірного хабарництва. Втім Ковальову не оголошували про підозру в цій справі.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, перші результати службового розслідування Офісу генпрокурора показали, що найбільше прокурорів отримали групи інвалідності у Хмельницькій і Черкаській областях.
Також повідомлялося, що 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 2023 рік отримала майже 800 тисяч гривень пенсії.