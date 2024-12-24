Ліквідація МСЕК: у МОЗ сказали, які документи про інвалідність залишаться чинними
Документи, що підтверджують встановлення інвалідності, які МСЕК видали до 31 грудня 2024 року, після ліквідації комісій залишаються чинними
Про це заявила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич в ефірі телебачення, передає RegioNews.
"На рівні закону встановлено, що всі документи, які були видані МСЕК до 31 грудня, залишаються чинними і залишаються ті пільги, гарантії, які передбачені для людей з інвалідністю. Водночас, якщо людина має довічну оформлену інвалідність, їй не потрібно проходити оцінювання. Так, людина може пройти оцінювання виключно за власним бажанням", - сказала Карчевич.
Для людей, які мають проходити періодичні огляди для встановлення інвалідності, за словами Карчевич, буде діяти перехідний період.
Представниця МОЗ пояснила: якщо людина має строкову інвалідність, тобто до певної дати, то коли настає ця дата, вона має через лікуючого лікаря подати пакет документів і пройти оцінювання. Але також на рівні закону встановлено і пільговий період для людей, у яких повторний огляд має відбутися у січні-червні наступного року.
"Для них, якщо вони не зможуть пройти оцінювання, такий період продовжиться до 1 липня. Це перехідний період на момент, поки люди адаптуються до нової системи", - сказала Карчевич.
Нагадаємо, 19 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому закон про ліквідацію в Україні всіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 2025 року.