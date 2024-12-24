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24 грудня 2024, 18:49

Ліквідація МСЕК: у МОЗ сказали, які документи про інвалідність залишаться чинними

24 грудня 2024, 18:49
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фото: pixabay.com
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Документи, що підтверджують встановлення інвалідності, які МСЕК видали до 31 грудня 2024 року, після ліквідації комісій залишаються чинними

Про це заявила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич в ефірі телебачення, передає RegioNews.

"На рівні закону встановлено, що всі документи, які були видані МСЕК до 31 грудня, залишаються чинними і залишаються ті пільги, гарантії, які передбачені для людей з інвалідністю. Водночас, якщо людина має довічну оформлену інвалідність, їй не потрібно проходити оцінювання. Так, людина може пройти оцінювання виключно за власним бажанням", - сказала Карчевич.

Для людей, які мають проходити періодичні огляди для встановлення інвалідності, за словами Карчевич, буде діяти перехідний період.

Представниця МОЗ пояснила: якщо людина має строкову інвалідність, тобто до певної дати, то коли настає ця дата, вона має через лікуючого лікаря подати пакет документів і пройти оцінювання. Але також на рівні закону встановлено і пільговий період для людей, у яких повторний огляд має відбутися у січні-червні наступного року.

"Для них, якщо вони не зможуть пройти оцінювання, такий період продовжиться до 1 липня. Це перехідний період на момент, поки люди адаптуються до нової системи", - сказала Карчевич.

Нагадаємо, 19 грудня, Верховна Рада прийняла в цілому закон про ліквідацію в Україні всіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 2025 року.

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