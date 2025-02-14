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14 лютого 2025, 15:40

Кабмін заборонив спрямовувати осіб з інвалідністю на ВЛК

14 лютого 2025, 15:40
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фото: ілюстративне
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Кабінет Міністрів України 14 лютого 2025 року вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Передбачено включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про наявність у особи інвалідності шляхом інформаційного обміну за запитом особи через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, з подальшим відображенням таких відомостей у військово-обліковому документі в електронній формі.

Водночас Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Також уряд дозволив замість подання оригіналів документів подавати копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, засвідчену органом соціального захисту, закладом охорони здоров’я, органом Пенсійного фонду України чи нотаріально, а також копії інших документів, що посвідчую інвалідність, засвідчені підписом особи, що їх подає (за умови пред’явлення оригіналів) тощо.

Нагадаємо, військовозобов’язаним чоловікам за кордоном почнуть видавати паспорти, але для цього потрібно буде надати військово-облікові документи.

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