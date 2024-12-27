Керівник одного з департаментів КМДА отримав фейкову інвалідність, — СБУ

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Правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на отриманні фейкової групи інвалідності

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, однак директором Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА є Руслан Світлий.

За даними слідства, у 2022 році чиновник подав до медико-соціальної експертної комісії сфальсифіковані довідки та виписки, які нібито підтверджували його серйозний діагноз та лікування.

В результаті він отримав 2 групу інвалідності, що забезпечило відстрочку від військової служби та регулярні виплати з державного бюджету.

Загальна сума отриманих ним коштів із 2022 року становить близько 300 тисяч грн.

Правоохоронці повідомили чиновника про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - підроблення документів та їх використання та шахрайство.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему, до якої були причетні посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА). Під час спецоперації затримали адвоката – керівника партії "УДАР Віталія Кличка" на Одещині Олександра Суханова. Він вимагав 1 млн доларів США хабара від підприємця.