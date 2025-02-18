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18 февраля 2025, 20:49

Фейковые инвалидности у чиновников: сколько решений МСЭК уже отменено

18 февраля 2025, 20:49
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фото: medplatforma.com.ua
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Межведомственная рабочая группа по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) проработала 1359 из 2636 дел в отношении должностных лиц. На сегодня отменено 281 решение.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, 73 отмененных решения касаются чиновников Государственной таможенной службы, 67 — Государственной налоговой службы Украины, а 50 — работников органов прокуратуры.

Также по 232 делам межведомственная группа приняла новые решения. В частности, 160 чиновникам сменила группу инвалидности, а 72 - срок действия. Еще 466 чиновников вызвали на осмотр для принятия решения.

По словам Министра здравоохранения Виктора Ляшко, перечень должностных лиц, дела которых подлежат пересмотру, постоянно увеличивается по мере поступления дополнительных данных от правоохранителей. Он подчеркнул, что проверки продолжаются.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА на получении фейковой группы инвалидности.

Также правоохранители сообщили о подозрении двум должностным лицам МСЭК, а также руководителю и заместителю руководителя окружных прокуратур в разных областях Украины, незаконно получивших инвалидность II группы и соответствующие пенсионные выплаты.

В Минздраве ранее объяснили, что документы, подтверждающие установление инвалидности, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, после ликвидации комиссий остаются в силе.

Ранее стало известно, что первый заместитель прокурора Кировоградской области Юрий Ковалев, которому всего 36 лет, подал в суд иск по оформлению ему прокурорской пенсии по выслуге лет.

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