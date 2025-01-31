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31 січня 2025, 15:16

Міноборони оголосило про звільнення керівниці Агенції оборонних закупівель

31 січня 2025, 15:16
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Марину Безрукову звільнено з посади директора ДП Агенція оборонних закупівель (АОЗ)

Про це йдеться у заяві Міноборони, передає RegioNews.

"Сьогодні Міністерством оборони України із займаної посади звільнено директора ДП МОУ Агенція оборонних закупівель Марину Безрукову. Тимчасово виконуючим обов’язки директора призначено Арсена Жумаділова", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що це рішення міністерства "обґрунтоване необхідністю гарантування стійкого та безперервного забезпечення фронту озброєнням та боєприпасами".

Серед ключових причин зміни керівника АОЗ: невиконання запланованих постачань для фронту, чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції, необґрунтоване перенесення графіків постачання.

"Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів", - зазначили в Міноборони.

Подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить.

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку.

Посли країн Великої сімки (G7) закликали Україну якнайшвидше вирішити конфліктну ситуацію, яка виникла між міністром оборони Рустемом Умєровим та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ).

31 січня керівниця Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова на тлі конфлікту відомства з Міноборони звернулася з відкритим листом до президента Володимира Зеленського.

Міноборони Арсен Жумаділов Агенція оборонних закупівель Марина Безрукова
Безрукова — відсторонена керівниця АОЗ, а Жумаділов отримав статус т.в.о директора, — Мін'юст
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