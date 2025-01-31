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31 января 2025, 15:16

Минобороны объявило об увольнении руководительницы Агентства оборонных закупок

31 января 2025, 15:16
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фото: Facebook
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Марина Безрукова уволена с должности директора ГП Агентство оборонных закупок (АОЗ)

Об этом говорится в заявлении Минобороны, передает RegioNews .

"Сегодня Министерством обороны Украины с занимаемой должности уволен директор ГП МОУ Агентство оборонных закупок Марина Безрукова. Временно исполняющим обязанности директора назначен Арсен Жумадилов", - говорится в сообщении.

Указано, что решение министерства "обосновано необходимостью гарантирования устойчивого и непрерывного обеспечения фронта вооружением и боеприпасами".

Среди ключевых причин смены руководителя АОЗ: невыполнение запланированных поставок для фронта, многочисленные замечания Генштаба по поводу некачественного планирования оборонных закупок и несвоевременной коммуникации со стороны Агентства, необоснованный перенос графиков поставок.

"Абсолютно неприемлемы многочисленные истоки закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов", - отметили в Минобороны.

Подробности скандала вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит.

Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова отказалась уйти с поста. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку.

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Украину как можно быстрее разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между министром обороны Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ).

31 января руководительница Агентства оборонных закупок Марина Безрукова на фоне конфликта ведомства из Минобороны обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому.

Минобороны Арсен Жумадилов Агентство оборонных закупок Марина Безрукова
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