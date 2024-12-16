Стало відомо про диверсію СБУ на окупованій Донеччині: вибухи лунали всю ніч

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Українські військові безпілотниками знищили ворожий склад артилерійських та мінометних боєприпасів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області

Про це повідомляють українські медіа з посиланням на поінформовані співрозмовники в спецслужбах, передає RegioNews.

"З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області", - повідомив співрозмовник видання.

Повідомляється, що там знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За даними джерел, в результаті спецоперації на складі всю ніч лунали вибухи.

Крім того, знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

Захисники дронами знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області pic.twitter.com/UDthrP9EUs — Українська правда (@ukrpravda_news) December 16, 2024

Нагадаємо, 14 грудня Сили оборони провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області, знищивши російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога.