На Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального
У суботу, 14 грудня, бійці СБУ, ГУР, ССО спільно з військовими провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Так, Сили оборони знищили російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога
Про це з посиланням на джерела в спецслужбах повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.
За наявною інформацією, спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського потяга з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.
Коли локомотив зупинився, бійці 14-го полку Сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн.
Після цього повітряна розвідка ГУР в координації з ОСУВ "Таврія" атакували крайні вагони ракетами HIMARS, аби противник вже не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.
На завершення воїни ГУР добили рухомий склад ударними дронами.
"Окрім знищення локомотива та 40 вагонів-цистерн, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська", – додали джерела в спецслужбах.
Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі – джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL— Українська правда (@ukrpravda_news) December 15, 2024
Нагадаємо, днями українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї РФ. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів.