На Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального

фото: джерела УП у спецслужбах

У суботу, 14 грудня, бійці СБУ, ГУР, ССО спільно з військовими провели багатоетапну спецоперацію на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Так, Сили оборони знищили російський локомотив та 40 вагонів-цистерн із паливом, а також зруйнували логістику ворога

Про це з посиланням на джерела в спецслужбах повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

За наявною інформацією, спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського потяга з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.

Коли локомотив зупинився, бійці 14-го полку Сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн.

Після цього повітряна розвідка ГУР в координації з ОСУВ "Таврія" атакували крайні вагони ракетами HIMARS, аби противник вже не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.

На завершення воїни ГУР добили рухомий склад ударними дронами.

"Окрім знищення локомотива та 40 вагонів-цистерн, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська", – додали джерела в спецслужбах.

Українські воїни знищили російський потяг із 40 цистернами пального на Запоріжжі – джерела https://t.co/E925Lnei2Q pic.twitter.com/1YxMtkVHFL — Українська правда (@ukrpravda_news) December 15, 2024

Нагадаємо, днями українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї РФ. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів.