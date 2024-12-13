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13 грудня 2024, 16:30

У Міноборони відзвітували, скільки майже за рік передали дронів для ЗСУ

13 грудня 2024, 16:30
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони активно забезпечує підрозділи ЗСУ безпілотними літальними апаратами. За 11 місяців 2024 року Сили оборони отримали понад 1,2 мільйона дронів різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні та FPV-дрони-камікадзе

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Також у відомстві заявили, що ще 100 000 дронів ЗСУ отримають до кінця грудня цього року.

"Забезпечення Сил оборони сучасними БпЛА залишається пріоритетом, що дозволяє посилювати обороноздатність країни та ефективність бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Так, у 2024 році Сили оборони отримали:

  • 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 тисяч "нічних";
  • 5 тисяч розвідувальних БпЛА літакового типу, таких як "Shark", "ГОР" і "Фурія";
  • 6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких "Ан-196" "Лютий", "Firepoint" та інші;
  • 2 тисячі багаторазових ударних БпЛА, таких як "Nemesis", "Кажан", "Вампір";
  • 5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання;
  • 1,1 млн FPV-дронів-камікадзе, на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів, передав Держспецзвʼязок.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "ТОККО" вітчизняного виробництва. Ці дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше арсенал ЗСУ поповнив мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.

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