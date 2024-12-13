У Міноборони відзвітували, скільки майже за рік передали дронів для ЗСУ

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони активно забезпечує підрозділи ЗСУ безпілотними літальними апаратами. За 11 місяців 2024 року Сили оборони отримали понад 1,2 мільйона дронів різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні та FPV-дрони-камікадзе

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Також у відомстві заявили, що ще 100 000 дронів ЗСУ отримають до кінця грудня цього року.

"Забезпечення Сил оборони сучасними БпЛА залишається пріоритетом, що дозволяє посилювати обороноздатність країни та ефективність бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Так, у 2024 році Сили оборони отримали:

40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 тисяч "нічних";

5 тисяч розвідувальних БпЛА літакового типу, таких як "Shark", "ГОР" і "Фурія";

6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких "Ан-196" "Лютий", "Firepoint" та інші;

2 тисячі багаторазових ударних БпЛА, таких як "Nemesis", "Кажан", "Вампір";

5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання;

1,1 млн FPV-дронів-камікадзе, на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів, передав Держспецзвʼязок.

Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "ТОККО" вітчизняного виробництва. Ці дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше арсенал ЗСУ поповнив мультифункціональний безпілотник вітчизняного виробництва "Чаклун". Дрон збудований за літаковою схемою.