ВСУ получили на вооружение новый ударный дрон "SOVA"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ новый беспилотный летательный аппарат отечественного производства. Он получил название "SOVA 10"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что каждая новая модель боевого БпЛА "SOVA 10" производится с учетом технических рекомендаций военных.

"Этот ударный дрон может нести боевую нагрузку в несколько килограммов и работать в разных погодных условиях при широком диапазоне температур воздуха", — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем году Министерство обороны передало подразделениям ВСУ более 1,2 миллиона дронов разных типов. Речь идет о разведывательных, ударных и FPV-дронах-камикадзе.

Как сообщалось, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "ТОККО" отечественного производства. Эти дроны-камикадзе устойчивы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее арсенал ВСУ пополнил мультифункциональный беспилотник отечественного производства "Колдун".