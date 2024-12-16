Захисники Харківщини показали, як знищили піхоту та техніку російської армії

фото: ДПСУ

На Харківському напрямку прикордонники активно нищать дронами техніку окупантів і позиції російської армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Цього разу під приціл аеророзвідників потрапили: ворожа піхота, укриття зі складом БК, ворожий міномет, а також дісталось і одній автівці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, воїни-прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам на Харківщині. Для ураження захисники застосовують важкі нічні бомбери "Вампір", які ще називають "Баба Яга".